Нападающий «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост в своих социальных сетях после новости о решении Португальской футбольной федерации оштрафовать игрока на 255 евро за самовольный отъезд из расположения сборной.
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