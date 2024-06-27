Новые Bentley Continental GT и GTC стали гибридами

Bentley представила четвертое поколение Continental GT и GTC во флагманской комплектации Speed. В моделях добавлено больше технологий, и они оснащены значительно более мощной новой гибридной трансмиссией V8, заменяющей старый двигатель W12.
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