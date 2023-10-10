Казаки могут поставить под ружье до 60 тысяч резервистов

Об этом заявил автор поправок к закону «О государственной службе российского казачества». Эти нововведения уточняют права и обязанности казачьих обществ в части формирования мобилизационного резерва МиноброныГосдума хочет принять законопроект, позволяющий включить до 60 тысяч казаков в мобилизационный резерв.
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