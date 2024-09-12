Экс-капитан "Спартака" Глушаков поддержал бывшего футболиста клуба Промеса

Бывший полузащитник сборной России и экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков, который выступает в подмосковных "Химках", в Stories Instagram обратился к своему бывшему партнеру по московскому клубу - нидерландскому нападающему Квинси Промесу.
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