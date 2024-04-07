Пеллегрини: Словакия не изменит свою внешнюю политику в отношении ЕС и НАТО

Победивший на президентских выборах в Словакии Петер Пеллегрини заявил, что страна продолжит ориентироваться на Европейский союз и НАТО в своей внешней политике, однако будет действовать более независимо при принятии решений.
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