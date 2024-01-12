Пётр Толстой пролил свет на причину смерти бывшей жены Дарьи

На 55-м году жизни умерла бывшая жена вице-спикера Госдумы Дарья Толстая10 января в одной из московских квартир было обнаружено бездыханное тело 54-летней Дарьи Толстой, бывшей жены вице-спикера Госдумы Петра Толстого.