Пётр Толстой пролил свет на причину смерти бывшей жены Дарьи

На 55-м году жизни умерла бывшая жена вице-спикера Госдумы Дарья Толстая10 января в одной из московских квартир было обнаружено бездыханное тело 54-летней Дарьи Толстой, бывшей жены вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
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