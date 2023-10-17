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Пентагону нужна третья верфь

Пентагону нужна третья верфь

Выводы комиссии, однозначно гласят, что Пентагону нужна третья верфь, которая сможет строить атомные корабли, чтобы США могли идти в ногу с ядерной модернизацией Китая и России.

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