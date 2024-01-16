Новый трейлер Banishers: Ghosts of New Eden выделяет умения Ред Фанаты жанра RPG могут радо...

Новый трейлер Banishers: Ghosts of New Eden выделяет умения РедФанаты жанра RPG могут радоваться: Banishers: Ghosts of New Eden от студии DON’T NOD представляет новый трейлер, в котором акцент сделан на одном из двух играбельных персонажей – Ред.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)