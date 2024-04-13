Как правильно создать вертикальное озеленение

На протяжении многих лет вертикальное озеленение находит свое применение в различных сферах. Наверняка многие видели когда-нибудь здания или стены, покрытые густым зеленым покровом? Вертикальное озеленение находит применение в украшении архитектурных сооружений, и это является одним из его главных достоинств.