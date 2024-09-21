Как распознать проблемы с костным мозгом

Корреспондент «Петербургского дневника» обсудил с врачом трансфузиологом Марией Шараповой риск заболеваний костного мозга и действия, которые необходимо предпринять – Что такое костный мозг? Основа костного мозга – это стволовые клетки.
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