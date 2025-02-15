Shutter, Gnosis и MEV Blocker хотят создать первый зашифрованный мемпул на Ethereum

Shutter Network, инновационная компания в сфере блокчейн-технологий, в сотрудничестве с такими поставщиками инфраструктуры, как Chainbound, MEV Blocker, Gnosis и Nethermind, представила подробную дорожную карту для внедрения зашифрованного мемпула в сети Ethereum.
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