В Москве у мужчины случилось 25 остановок сердца за сутки

В Москве у 62-летнего мужчины за сутки произошло 25 остановок сердца. Об этом пишет портал MSK1.RU в своем Telegram-канале со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
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