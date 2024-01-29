Марсианский вертолет Ingenuity совершил свой последний полет

В НАСА сообщили о завершении работы вертолета Ingenuity в рамках миссии марсохода Perseverance. Ее результаты превзошли все самые смелые ожидания: вместо запланированных пяти полетов в течение месяца Ingenuity успешно отлетал три года, пробыл в воздухе в общей сложности чуть более двух часов, совершил 72 полета с посадками на 48 марсианских «аэродромах».