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Марсианский вертолет Ingenuity совершил свой последний полет

Марсианский вертолет Ingenuity совершил свой последний полет

В НАСА сообщили о завершении работы вертолета Ingenuity в рамках миссии марсохода Perseverance. Ее результаты превзошли все самые смелые ожидания: вместо запланированных пяти полетов в течение месяца Ingenuity успешно отлетал три года, пробыл в воздухе в общей сложности чуть более двух часов, совершил 72 полета с посадками на 48 марсианских «аэродромах».

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