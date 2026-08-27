С начала года в Рязанской области почти 130 беременных студенток получили выплаты

Мера поддержки предоставляется студенткам очного отделения вуза или ссуза, которые встали на учет по беременности в рязанском медучреждении, а также зарегистрированы по месту жительства на территории региона.
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