В АдГ назвали отношения с Россией и США отвечающими интересам Германии

Германия заинтересована в хороших отношениях как с Россией, так и с США. Такое мнение в интервью RT выразил спикер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Саксонии-Анхальт по вопросам образования, культуры и науки Ханс-Томас Тилльшнайдер.