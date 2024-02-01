Голевая передача Тарасенко в овертайме помогла «Оттаве» увезти победу из Детройта

«Оттава Сенаторз» в гостях дожала «Детройт Ред Уингз». В ночь на 1 февраля в Детройте (штат Мичиган, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Детройт Ред Уингз» принимал «Оттаву Сенаторз».
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