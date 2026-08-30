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Царьград

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Идея Киева запретить работу спутников «Рассвет» над Украиной обречена на провал

Идея Киева запретить работу спутников «Рассвет» над Украиной обречена на провал

Украина потребовала исключить свою территорию из зоны обслуживания русских спутников «Рассвет». Военный эксперт Алексей Анпилогов заявил, что это требование нереализуемо технически и организационно, а Международный союз электросвязи не имеет полномочий для подобных запретов.

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