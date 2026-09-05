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Больше, чем сцена: 12 российских актрис, для которых многодетное материнство стало главной ролью

Больше, чем сцена: 12 российских актрис, для которых многодетное материнство стало главной ролью

Когда речь заходит о женском счастье, часто противопоставляют два пути: посвятить себя профессии или полностью раствориться в семье.

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