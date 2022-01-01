Чистка лица в домашних условиях. Виды и способы чистки лица, рекомендации и противопоказания

Акне или угри – это проблема, преследующая более 80% всех людей на планете. Сальные железы на коже активно работают, защищая покровы от пересыхания, но неправильный уход за телом, игнорирование правил здорового питания приводит к образованию акне.
Акне или угри – это проблема, преследующая более 80% всех людей на планете. Сальные железы на коже активно работают, защищая покровы от пересыхания, но неправильный уход за телом, игнорирование правил здорового питания приводит к образованию акне.
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