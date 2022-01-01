Я ЗДОРОВ!

108 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • мария петровна (иванова)
    Вот-вот, зачем???Названы самые опа...
  • Laura Lavrova
    А что тогда эти вакцины не помогают? Зачем тогда иммунодефицитных обкалывать, чтобы новые штаммы появились?Названы самые опа...
  • Карпов Илья
    А если посмотреть ролик Павла Бадырова о том, как считают шведские ученые, что у ВАКЦИНИРОВАННЫХ ОТ КОВИДА истощается...Перенесшим ковид ...

Чистка лица в домашних условиях. Виды и способы чистки лица, рекомендации и противопоказания

Чистка лица в домашних условиях. Виды и способы чистки лица, рекомендации и противопоказания

Акне или угри – это проблема, преследующая более 80% всех людей на планете. Сальные железы на коже активно работают, защищая покровы от пересыхания, но неправильный уход за телом, игнорирование правил здорового питания приводит к образованию акне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх