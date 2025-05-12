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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Геннадий Орлов: «Краснодару» не хватает свежей крови – не усилили команду, у них короткая скамейка. У ЦСКА какие футболисты вышли на замену? Койта отдал голевой пас, Гуарирапа забил»

Геннадий Орлов: «Краснодару» не хватает свежей крови – не усилили команду, у них короткая скамейка. У ЦСКА какие футболисты вышли на замену? Койта отдал голевой пас, Гуарирапа забил»

Команда уступила ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура Мир РПЛ. «Крупное поражение от «Зенита» стало серьезным звонком для «Краснодара».

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