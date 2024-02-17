NYT: Израиль стоит за взрывами на крупнейшем газопроводе в Иране

Израиль может стоять за взрывами на линиях крупнейшего газопровода в Иране. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на двух неназванных западных чиновников и военного теоретика, близкого к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
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