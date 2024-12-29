Украина заняла первое место: по убыли населения. Но Киев пытается вернуть всех эмигрантов — пока только на бумаге

Киев активно пытается разрешить демографический кризис, пишет испанское издание El País. Для этого правительство Украины создало Министерство национального единства, цель которого — вернуть миллионы украинцев на родину.
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