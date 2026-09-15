«Васильев Иосиф Филиппович! Наш мальчик родился»: Мария Болонкина рассекретила имя сына и показала кадры из больницы

В семье Татьяны Васильевой очередное пополнение. Невестка артистки Мария Болонкина родила сына и сама сообщила об этом, опубликовав первые кадры из больницы.
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