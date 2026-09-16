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Хуситы показали обломки сбитого над Йеменом самолёта F-15 ВВС Саудовской Аравии

Хуситы показали обломки сбитого над Йеменом самолёта F-15 ВВС Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хуситы опубликовали кадры, на которых можно увидеть обломки сбитого в небе над йеменской провинцией Мариб истребителя F-15SA Королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии.

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