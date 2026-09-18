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Татар-информ

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80% участников опроса ВТБ из ПФО держат накопления в банках

80% участников опроса ВТБ из ПФО держат накопления в банках

Согласно результатам опроса ВТБ, 80% жителей Приволжского федерального округа хранят средства на банковских вкладах или накопительных счетах.

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