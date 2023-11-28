Лайфхак: как без весов понять, сколько нужно съесть, чтобы похудеть

Единственный работающий способ не толстеть — стараться больше двигаться и не переедать. Но неужели теперь ради стройной фигуры и здоровья придется каждый день аккуратно считать калории и везде с собой таскать маленькие весы? Есть и другой метод рассчитать оптимальную порцию еды.
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