Лайфхак: как без весов понять, сколько нужно съесть, чтобы похудеть

Единственный работающий способ не толстеть — стараться больше двигаться и не переедать. Но неужели теперь ради стройной фигуры и здоровья придется каждый день аккуратно считать калории и везде с собой таскать маленькие весы? Есть и другой метод рассчитать оптимальную порцию еды.