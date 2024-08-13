Британские ВМС сообщили о нападении на судно у йеменского порта Ходейда

На британское торговое судна произошло нападение у берегов йеменского порта Ходейда. Об этом сообщается на странице Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС в соцсети X*.
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