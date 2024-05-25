Столкновение тусовщиков и военкомов в Одессе: Что произошло? Ирина ОрлонскаяВ последние месяцы на Украине стало обычным слышать о различных инцидентах, связанных с ТЦК (трудовым, кадровым и социальным) законодательством.
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