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Даниэль Риккардо: «В начале сезона саркастически посмеялся бы над 5-м и 6-м местами «Макларена»

Даниэль Риккардо прокомментировал первые очки в сезоне. Пилот «Макларена» финишировал шестым в Австралии, менее секунды уступив своему напарнику Ландо Норрису.

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