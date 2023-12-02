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Уэсли Снейдер: «Немного несправедливо, что Месси получил «Золотой мяч» в 2010 году, а я нет. Но я не плачу из-за этого»

Уэсли Снейдер: «Немного несправедливо, что Месси получил «Золотой мяч» в 2010 году, а я нет. Но я не плачу из-за этого»

«Было немного несправедливо, что я не получил «Золотой мяч» 2010 года, а Месси взял его. Но я не тот человек, который плачет из-за этого.

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