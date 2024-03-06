Правительство одобрило сделку Yandex N.V. и группы инвесторов

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России согласовала ряд сделок по приобретению российской группой инвесторов 96,3% акций МКАО «Яндекс», пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников.
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