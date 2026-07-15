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Парламентская газета

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Комитет Совфеда одобрил закон о рекламе виноделен в южных регионах

Комитет Совфеда одобрил закон о рекламе виноделен в южных регионах

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера одобрил закон, который разрешает размещать вдоль автомобильных дорог и на баннерах информацию о продукции винодельческих хозяйств на территории того региона, где они фактически расположены.

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