Комитет Совфеда одобрил закон о рекламе виноделен в южных регионах

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера одобрил закон, который разрешает размещать вдоль автомобильных дорог и на баннерах информацию о продукции винодельческих хозяйств на территории того региона, где они фактически расположены.