Кристиан Хорнер: Отстранение Марко? Впервые об этом слышу!Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер отреагировал на слухи об отстранении Хельмута Марко от работы в команде.
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