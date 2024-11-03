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Михаил Боярский: В России хочется заниматься спортом

Актер и болельщик «Зенита» высказался о российском паспорте для Дугласа Сантоса. Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на информацию о недавней натурализации Дугласа Сантоса.

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