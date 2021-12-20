В Свердловской области школьник нахамил учителю и получил пощёчину

Громким скандалом закончился самый обычный урок русского языка в городе Березовский.Ученик 6 «А» класса весь урок просидел в своём телефоне и на замечания учителя не реагировал, а когда пришло время сдавать тетради на проверку, оказался это делать.
Громким скандалом закончился самый обычный урок русского языка в городе Березовский.Ученик 6 «А» класса весь урок просидел в своём телефоне и на замечания учителя не реагировал, а когда пришло время сдавать тетради на проверку, оказался это делать.
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