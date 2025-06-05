Российский боец ММА Шаблий отстранен на полгода за допинг

В допинг-пробе россиянина, которую брали 19 марта, нашли рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО).фото: t.me/Alexandr_ShablyАнтидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало российского бойца ММА Александра Шаблия на полгода, сообщает пресс-служба агентства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии