На Венецианском кинофестивале сбежавшая из России Чулпан Хаматова представила фильм про мигрантов

Актриса Хаматова представила на фестивале в Венеции фильм о беженцах Картину «Тихая жизнь», где Хаматова исполнила одну из главных ролей, снял греческий режиссёр Александрос Авранас по сценарию Ставроса Памбаллиса.
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