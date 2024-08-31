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На Венецианском кинофестивале сбежавшая из России Чулпан Хаматова представила фильм про мигрантов

На Венецианском кинофестивале сбежавшая из России Чулпан Хаматова представила фильм про мигрантов

Актриса Хаматова представила на фестивале в Венеции фильм о беженцах Картину «Тихая жизнь», где Хаматова исполнила одну из главных ролей, снял греческий режиссёр Александрос Авранас по сценарию Ставроса Памбаллиса.

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