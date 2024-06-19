Президент России В. Путин одобрил проект Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

Москва, 18 июня /Синьхуа/ -- Президент России Владимир Путин одобрил проект Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, он намерен подписать документ по итогам государственного визита в Пхеньян и встречи с лидером страны Ким Чен Ыном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)