Колумбия приглашает Россию и Украину возобновить мирные переговоры о завершении конфликта. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо, который 14 ноября провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Союзник НАТО объявил Россию важным полюсом многополярного мира
Комментарии
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vladimir vedenkin
Пусть сначала этот "союзник" выведет/запретит завоз своих наемников в хохлосрач и в Курскую область, заберет их трупы, а уж потом лезет с сомнительными мирными инициативами.
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13 час.
саша пупкин
Полюс многополярного мира будет 1, Российская Империя))) Россия может жить только в ЭТОЙ форме)))
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12 час.
Юрий Золотарев
Колумбия - колумбарий наёмников. Пускай катятся со своими "идеями" НАХН!!
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9 час.
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