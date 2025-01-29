Заявления американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация экс-президента США Джо Байдена «пыталась убить Путина» должны быть тщательны быть тщательно расследованы, а Джо Байден и бывший госсекретарь США Тони Блинкен привлечены к ответственности.