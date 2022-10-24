«Возможно, вы серьезно недооценили китайский бренд», — новое сравнение камер Google Pixel 7 Pro, Huawei Mate 50 Pro, Xiaomi 12s Ultra и Vivo x80 Pro

Известный инсайдер Ice Universe, который регулярно делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии, опубликовал сравнительные фотографии, сделанные на камеры Google Pixel 7 Pro, Huawei Mate 50 Pro, Xiaomi 12s Ultra и Vivo x80 Pro.
Известный инсайдер Ice Universe, который регулярно делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии, опубликовал сравнительные фотографии, сделанные на камеры Google Pixel 7 Pro, Huawei Mate 50 Pro, Xiaomi 12s Ultra и Vivo x80 Pro.
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