Четыре страны ЕС отказались критиковать Испанию за мигрантов

Четыре страны Европейского союза (ЕС) отказались подписывать совместное письмо лидеров объединения, критикующее испанское правительство из-за ситуации с проникновением десятков тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки.
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