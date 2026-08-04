Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Четыре страны ЕС отказались критиковать Испанию за мигрантов

Четыре страны ЕС отказались критиковать Испанию за мигрантов

Четыре страны Европейского союза (ЕС) отказались подписывать совместное письмо лидеров объединения, критикующее испанское правительство из-за ситуации с проникновением десятков тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии