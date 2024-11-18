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  • Андрей
    а сволочь то хлеще солженицина.Астафьев и "ленив...
  • Александр Глущенко
    В России нет олигархов вообще и совсем .. Но были.. ходорковский,гусинский , березовский и прочие. Они ходили по Крем...Зона чрезвычайной...
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Зона чрезвычайной опасности: Куда по России способны долететь американские ATACMS?

Зона чрезвычайной опасности: Куда по России способны долететь американские ATACMS?

"Ох, как интересно": США разрешают бить ракетами вглубь России. Сладков разгадал схему © Defense Ministry Keystone Press Agency/Globallookpress Сегодня вечером только и разговоров, что о разрешении США бить ракетами вглубь России – ожидается, что применять начнут ATACMS.

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Комментарии
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Александр Глущенко
🏴‍☠🇺🇲💀Байден разрешил Зеленскому бить дальнобойным оружием по России Об этом пишет американская пресса. В статье говорится, что за два месяца до окончания срока своих полномочий глава Белого дома разрешил украинским военным использовать ракеты ATACMS для защиты своих войск в Курской области. Официального подтверждения этой информации от самого Байдена или представителей его администрации не поступало. 🏴‍☠🇨🇵🇬🇧Так же Франция и Британия разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Le Figaro, но официальной информации из Парижа и Лондона на этот счёт нет. Дальнобойные ракеты ATACMS могут долететь до: 📌Воронежской; 📌Белгородской; 📌Орловской; 📌Курской; 📌Липецкой; 📌Брянской; 📌Ростовской областей
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18 час.
Владимир Елкин
Байданутый решил отомстить за своё поражение на выборах! А &quot;велико&quot;бритов пора ставить на место - отправить вместе с нашими олигархами на дно Атлантического океана!
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17 час.
Александр Глущенко
В России нет олигархов вообще и совсем .. Но были.. ходорковский,гусинский , березовский и прочие. Они ходили по Кремлю и открывали двери ногой , сморкаясь в сто долларовые купюры.. Их разогнали давно , еще в начале нулевых , а очередного , что хотел стать президентом России , рассекретили ещё на прошлых выборах.  Сейчас олигархи есть у пендосов , на &quot;украине&quot; .. Наберите в инете &quot;олигарх&quot; и вам там всё расскажут.. Даже зюгандон понял кто такие олигархи и старается избегать высказываться .. Если вы знаете их , то напишите кто они , по фамильно.. Чур не приводлите в пример &quot;Газпром &quot; и &quot;Роснефть &quot; --это государственные кампании , с назначенными  государственными директорами ..
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13 час.

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