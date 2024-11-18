Зона чрезвычайной опасности: Куда по России способны долететь американские ATACMS?

🏴‍☠🇺🇲💀Байден разрешил Зеленскому бить дальнобойным оружием по России Об этом пишет американская пресса. В статье говорится, что за два месяца до окончания срока своих полномочий глава Белого дома разрешил украинским военным использовать ракеты ATACMS для защиты своих войск в Курской области. Официального подтверждения этой информации от самого Байдена или представителей его администрации не поступало. 🏴‍☠🇨🇵🇬🇧Так же Франция и Британия разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Le Figaro, но официальной информации из Парижа и Лондона на этот счёт нет. Дальнобойные ракеты ATACMS могут долететь до: 📌Воронежской; 📌Белгородской; 📌Орловской; 📌Курской; 📌Липецкой; 📌Брянской; 📌Ростовской областей

Александр Глущенко

В России нет олигархов вообще и совсем .. Но были.. ходорковский,гусинский , березовский и прочие. Они ходили по Кремлю и открывали двери ногой , сморкаясь в сто долларовые купюры.. Их разогнали давно , еще в начале нулевых , а очередного , что хотел стать президентом России , рассекретили ещё на прошлых выборах. Сейчас олигархи есть у пендосов , на "украине" .. Наберите в инете "олигарх" и вам там всё расскажут.. Даже зюгандон понял кто такие олигархи и старается избегать высказываться .. Если вы знаете их , то напишите кто они , по фамильно.. Чур не приводлите в пример "Газпром " и "Роснефть " --это государственные кампании , с назначенными государственными директорами ..