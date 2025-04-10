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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие расчета РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчета РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении

В ходе выполнения боевой задачи расчеты РСЗО «Ураган», используя различные типы боеприпасов, поражают легкобронированную технику, живую силу и опорные пункты противника.

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