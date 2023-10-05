День 6 октября в истории

Всемирный день охраны мест обитаний. Этот международный праздник был учрежден защитниками природы в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии