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Петербургские ученые разработали сервис для защиты цифровых систем от кибератак

Петербургские ученые разработали сервис для защиты цифровых систем от кибератак

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) создали сервис для защиты объектов критически важной информационной инфраструктуры от атак хакеров.

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