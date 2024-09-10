Петербургские ученые разработали сервис для защиты цифровых систем от кибератак

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) создали сервис для защиты объектов критически важной информационной инфраструктуры от атак хакеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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