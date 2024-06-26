Одна не вышла на работу, другая сбежала во Францию. Куда пропадают генеральши из Минобороны

В сети как гром среди ясного неба прогремела новость о том, что одна из генеральш нашего доблестного ведомства по-тихому покинула территорию страны прихватив с собой довольно внушительную сумму в криптовалюте.
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