Политолог Щедрин: МУС и его решение по Нетаньяху ничего не значит

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Виктор Щедрин Политолог высказал мнение по решению Международного уголовного суда (МУС) в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
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