Иван Васин, травматолог-ортопед высшей категории, работает в Ивановском областном госпитале для ветеранов войн с 2011 года, в 2024 году докладывал губернатору о реабилитации участников СВО.
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