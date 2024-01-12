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Джо Байден подтвердил атаки США и союзников по объектам хуситов в Йемене

Джо Байден подтвердил атаки США и союзников по объектам хуситов в Йемене

Удары по хуситам Байден назвал ответом на угрозу судоходству.Президент САШ Джо Байден назвал удар по объектам движения «Ансар Алла» в Йемене ответом на угрозу свободу международного судоходства и безопасности военнослужащих.

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